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Названа причина досрочного завершения саммита США - КНДР
3.3.2019 16:24
Фото: ktk.kz
По данным The Sunday Times, стороны досрочно завершили встречу из-за отказа главы КНДР Ким Чен Ына выполнять требование о закрытии секретного завода по обогащению урана Кангсон, на котором настаивало руководство Соединенных Штатов в лице американского президента Дональда Трампа.
Причиной неожиданного завершения американо-северокорейского саммита в столице Вьетнама - Ханое, как сообщает сегодня британская газета The Sunday Times, мог стать решительный отказ Пхеньяна прекращать деятельность на секретном ядерном объекте.
Сведения о предприятии, на котором ведутся работы по обогащению урана, поступили из источников в американской разведке. Как отмечает издание, они основаны на изучении фото, полученных со спутника. Авторы материала отмечают, что им удалось побеседовать с бывшим северокорейским дипломатом в Лондоне, который в прошлом бежал в Южную Корею.
Вместе с тем, американский лидер Дональд Трамп во время итоговой пресс-конференции говорил о том, что разногласия были связаны с вопросами, касающимися санкционных мер. Глава США пояснял тогда, что Ким Чен Ын настаивал на полной отмене введенных ранее ограничений, однако в Вашингтоне такой вариант развития событий пока не рассматривают.
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