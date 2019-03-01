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Трамп заявил, что США установили контроль над 100% территории, удерживаемой ранее ИГ в Сирии


1.3.2019 09:24
Трамп заявил, что США установили контроль над 100% территории, удерживаемой ранее ИГ в СирииФото: misanec.ru

К настоящему времени США установили контроль над 100% территории, которую в прошлом занимали боевики "Исламского государства" (ИГ, деятельность экстремистской группировки в РФ официально запрещена) в Сирии, заявил американский президент, выступая перед военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска). По словам Дональда Трампа, добиться этого удалось быстрее, чем планировалось.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что возглавляемая ими международная смогла установить полный контроль над территорией, которая ранее находилась под властью ИГ. Если раньше речь шла "о 90%, 92%, теперь это 100%", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее Дамаск и Москва обратились к Вашингтону с совместным заявлением, призвав вывести за пределы Сирии незаконно находящиеся там военные формирования. Как указывалось в этом документе, в Эт-Танф в провинции Хомс, где располагается крупная военная база международной коалиции, беженцы не могут покинуть лагерь "Эр-Рукбан".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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