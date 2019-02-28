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Порошенко сдернул шапку с головы обратившейся к нему девушки
28.2.2019 09:33
Фото: кадр видео с youtube.com
Глава украинского государства снова рассмешил пользователей сети, передают СМИ.
На этот раз Петр Порошенко сорвал шапку с головы девушки.
В ходе встречи с избирателями лидер украинского государства сорвал шапку с обратившейся к нему девушки. Позднее в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены странные действия Петра Порошенко. Шестисекундный ролик на портал YouTube выложила пользователь Тетяна Висоцька.
Судя по опубликованным кадрам, Порошенко проходил мимо участников митинга, когда к нему обратилась некая девушка. После того, как она прокричала президенту вопрос: "За что вы преследуете Анатолия Шария", глава государства неожиданно протянул к руку и сорвал с ее головы шапку. Не объяснившись, Порошенко проследовал дальше.
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