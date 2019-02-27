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Токио выразил протест Москве из-за визита на Курилы российских чиновников
27.2.2019 09:35
Фото: zakon.kz
Неприемлемым назвали в МИД Японии приезд российских чиновников на южные Курильские острова, передает ТАСС.
В результате Токио выразил Москве официальный протест.
Визит делегации российских чиновников был приурочен к торжественной церемонии по случаю открытия подводной оптоволоконной линии связи. Благодаря ей местные жители будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.
Японские дипломаты, отреагировав на визит, заявили о том, что в Токио такие действия российской стороны считают неприемлемым. Они противоречат юридической позиции японского руководства, подчеркнули в иностранном внешнеполитическом ведомстве.
Официальная позиция Москвы неизменна - Япония должна официально признать суверенитет РФ над Южными Курилами, которые стали считаться законной частью СССР после окончания Второй мировой войны. Ранее японское руководство уже согласилось взять за основу документ 1956 года, пойдя на достаточно весомую уступку.
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