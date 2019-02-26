|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Таиланда за нелегальную работу депортируют 11 россиян
26.2.2019 19:53
Фото: thephuketnews.com
Власти Таиланда за нелегальную работу собираются депортировать одиннадцать граждан РФ
Помимо одиннадцати россиян за пределы королевства будут высланы четверо граждан других стран - Украины, Киргизии и Молдавии.
Как передает Phuket News, в общей сложности решение о депортации касается пятнадцати иностранцев.
Все они ранее были признаны виновными в нелегальной работе. Большая часть арестованных являются женщинами возраста 26-56 лет. Также в их числе 37-летний мужчина.
Граждане РФ, Киргизии, Молдовы и Украины, уточняет газета со ссылкой на правоохранительные органы Пхукета, занимались продажей традиционных тайских трав и лекарственных средств в одном из магазинов Чалонга. Заведение было рассчитано на русскоязычных покупателей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|