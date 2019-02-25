Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-сотрудница штаба Трампа потребовала от него компенсации за неожиданный поцелуй

08:00

Фото: foxnews.com



Экс-сотрудница президентской кампании Дональда Трампа обвинила политика в том, что он целовал ее без разрешения. Алва Джонсон утверждает, что испытала сильнейший стресс из-за того, что будущий американский президент брал ее за руку. О подробностях иска сообщает The Washington Post.



По данным газеты, 24 августа 2016 года на территории Кливленда состоялся съезд, во время которого и произошли неприятные для Джонсон события. В своем исковом заявлении она указала, что будущий глава Соединенных Штатов грубо хватал ее за руку, "чтобы поцеловать в губы". Алва Джонсон резко повернула лицо, поэтому поцелуй Трампа пришелся в край ее губ. В течение некоторого времени политик продолжал держать ее за руку.



Джонсон отметила, что сразу же "осознала, что это было насилие", ведь поцелуй стал для нее неожиданным. Женщина испытала довольно сильное потрясение. По словам бывшей сотрудницы штаба, она до сих пор видит губы Трампа, которые приближаются к ее лицу, пишет газета.



Иск уже подан в суд Флориды. Джонсон потребовала денежной компенсацию, размер которой пока не уточняется, за страдания и эмоциональный стресс, которые ей пришлось испытать по вине Трампа. Кроме того, женщина указала на то, что ей заплатили меньше, чем ее белым коллегам.



Иск Джонсон уже прокомментировали представители администрации президента. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала утверждения бывшей сотрудницы совершенно беспочвенными и даже абсурдными.



Автор: Злата Богатова

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