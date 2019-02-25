Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Над Забайкальем вновь пролетел американский самолет-разведчик

25.2.2019 19:00

Фото: onbesyirmibes.org



Самолет-разведчик Boeing OC-135B США снова появился над Забайкальем, сообщает "Интерфакс".



Как отмечает агентство, американское воздушное судно, имеющее бортовой номер 61-2670, вновь осуществило полет в соответствии с Договором по открытому небу.



Судя по мониторинговым данным, которые опубликованы на западных авиационных ресурсах, самолет с позывным OSY12T поднялся в воздух с военной авиабазы на территории Японии. Предполагалось, что он приземлится в Хабаровске, где на борт иностранного самолета поднимутся российские наблюдатели.



Тот же американский самолет пролетал над российской территорией в ночь на 23 февраля. Полет, проводившийся в рамках указанного договора, стал первым за период с осени 2017 года. Как пояснил официальный представитель Пентагона Джейми Дэвис, долгий перерыв связан с ростом напряженности, наблюдающейся в последнее время в отношениях двух стран.



Ранее представители отечественного военного министерства со ссылкой на главу российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжкова проинформировали о предстоящем пролете американской миссии. Уточнялось, что это произойдет в период с 18 по 23 февраля.



Подписание Договора по открытому небу состоялось 24 марта 1992 года в Хельсинки. Тогда под ним оставили подписи представители руководства двадцати трех стран, входивших в число членов ОБСЕ. Наше государство ратифицировало этот документ в мае 2001 года, присоединившись к участникам, совершающим взаимные облеты в целях контроля за военной деятельностью.



Автор: Злата Богатова

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