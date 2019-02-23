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В МИД Швеции вызван посол РФ


22:06
В МИД Швеции вызван посол РФФото: googleusercontent.com

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27, передает РИА Новости.

Ранее случившееся над Балтией прокомментировали в Минобороны РФ.

Как стало известно, в МИД Швеции вызван российский посол Виктор Татаринцев. Причиной визита стал недавний инцидент над Балтией с участием российского и шведского военных самолетов.

По данным телевизионного канала SVT, в Стокгольме выразили серьезную обеспокоенность из-за случившегося. Официальный представитель шведского внешнеполитического ведомства Диана Кудхаиб заявила о том, что дипломаты восприняли инцидент как неуместные и непрофессиональные действия российского пилота, которые представляли угрозу безопасности.

Напомним, в начале недели российский истребитель Су-27 был поднят после того, как над Балтийским морем было замечено иностранное воздушное судно. В Швеции указывают на опасное сближение, которое допустил летчик ВКС РФ.

Однако в отечественном военном ведомстве, прокомментировав случившееся, заявили о том, что не оставляют без внимания потенциально опасные действия представителей других стран. При этом представители оборонного министерства РФ подчеркнули, что действия российского пилота не представляли угрозы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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