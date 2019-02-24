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Гуайдо: Чавес не одобрил бы действия Мадуро


24.2.2019 13:11
Гуайдо: Чавес не одобрил бы действия Мадуро Фото: diariodecaracas.com

Уго Чавес не дал бы высокую оценку действиям Николаса Мадуро, убежден лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По словам политика, действующий глава государства принес лишь репрессии и насилие, голод и страх.

Как сообщает ТАСС, ранее провозгласивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции написал об этом в своем Twitter. По словам Хуана Гуайдо, вряд ли бы Уго Чавес смог одобрить деятельность Николаса Мадуро. Ведь вместе с нынешним президентом в страну и в национальные вооруженные силы пришли голод и страх, репрессии и насилие.

Лидер оппозиции Венесуэлы также проинформировал о беседе, которую провел с представителями военного руководства, перешедшими на его сторону. По их словам, в армии Венесуэлы сейчас есть "страх, нужда и неуважение", подчеркнул Гуайдо.

Ранее в миграционном управлении Колумбии заявили о том, что в течение субботы, 23 февраля, границу перешли свыше шестидесяти венесуэльских силовиков. Все они приняли сторону оппозиции, откликнувшись на призыв Гуайдо. Оппозиционер сообщил в своем Twitter, что все признавшие их военные не будут считаться дезертирами или изменниками родины.

Напомним, не так давно глава США Дональд Трамп обратился к силовикам Венесуэлы с призывом поддержать оппозицию. По словам американского лидера, иначе вооруженные силы Боливарианской Республики могут "потерять все". Армия Венесуэлы играет жизненно важную роль в процессе мирного перехода государства к демократии, подчеркивал тогда Трамп, поэтому военнослужащим стоит поддержать оппозицию страны, в частности, пропуская гуманитарный конвой. Позднее Гуайдо заявил о том, что перешедшим на его сторону военным не будет грозить наказание - их не признают дезертирами или изменниками родины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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