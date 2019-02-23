|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Истязавшие 12 детей родители пошли на сделку со следствием и признали свою вину
23.2.2019 23:41
Фото: rl0.ru
Жители Калифорнии, воспитывавшие тринадцать детей, пошли на сделку со следствием и начали давать признательные показания.
По данным американских СМИ, Дэвид и Луис Турпин рассказали о том, как избивали и морили голодом дочерей и сыновей.
Супругам ранее уже предъявили обвинения в пытках и жестоком обращении с 12 из 13 их детей, сообщает телевизионный канал NBC. В ходе очередных слушаний Дэвид и Луис Турпин признали свою вину.
Как заявил прокурор округа Риверсайд Майкл Хестрин, выступивший на пресс-конференции, после того, как супруги пошли на сделку со следствием, они не будут участвовать в судебных слушаниях.
Напомним, в полицию ранее обратилась одна из дочерей Турпинов. Семнадцатилетняя девушка сообщила о том, в каких ужасающих условиях она проживает, как и ее братья и сестры. Прибыв в дом семьи, правоохранители обнаружили прикованных цепями к кроватям детей, которые рассказали, что очень давно не ели.
Издевательствам и даже пыткам подвергались все дети Турпинов возраста от двух до двадцати девяти лет. Избежал этой участи лишь самый младший ребенок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|