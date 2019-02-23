Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Истязавшие 12 детей родители пошли на сделку со следствием и признали свою вину

23.2.2019 23:41

Фото: rl0.ru



Жители Калифорнии, воспитывавшие тринадцать детей, пошли на сделку со следствием и начали давать признательные показания.



По данным американских СМИ, Дэвид и Луис Турпин рассказали о том, как избивали и морили голодом дочерей и сыновей.



Супругам ранее уже предъявили обвинения в пытках и жестоком обращении с 12 из 13 их детей, сообщает телевизионный канал NBC. В ходе очередных слушаний Дэвид и Луис Турпин признали свою вину.



Как заявил прокурор округа Риверсайд Майкл Хестрин, выступивший на пресс-конференции, после того, как супруги пошли на сделку со следствием, они не будут участвовать в судебных слушаниях.



Напомним, в полицию ранее обратилась одна из дочерей Турпинов. Семнадцатилетняя девушка сообщила о том, в каких ужасающих условиях она проживает, как и ее братья и сестры. Прибыв в дом семьи, правоохранители обнаружили прикованных цепями к кроватям детей, которые рассказали, что очень давно не ели.



Издевательствам и даже пыткам подвергались все дети Турпинов возраста от двух до двадцати девяти лет. Избежал этой участи лишь самый младший ребенок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 406

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