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На Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях
22.2.2019 12:18
Фото: newsgra.com
Совсем скоро туристы впервые смогут совершить увлекательное путешествие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), познакомившись с жизнью в тундре.
В рамках нового туристического маршрута гостям региона предложат переночевать в чуме и покататься на оленях.
Как рассказали представители регионального департамента туризма и молодежной политики, в местном туристическом бизнесе разработан первый пакетный тур из Казани. Предполагается, что в состав группы будут входить от пяти до десяти человек, которые прибудут в Салехард прямым регулярным авиарейсом, но по спецтарифу - уже достигнута соответствующая договоренность с компанией-перевозчиком.
По данным агентства "Интерфакс-Урал", программа тура, названного "Ямал. Край тысячи оленей", рассчитана на четыре дня и включает экскурсии по Салехарду. Посетив единственный на планете город на Полярном круге и переночевав в гостинице, путешественники получат уникальную возможность ознакомиться с жизнью тундровиков. Туристам предстоит завтракать и обедать в настоящем чуме, а потом они поедут к стаду северных оленей.
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