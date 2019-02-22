Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях

22.2.2019 12:18

Фото: newsgra.com



Совсем скоро туристы впервые смогут совершить увлекательное путешествие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), познакомившись с жизнью в тундре.



В рамках нового туристического маршрута гостям региона предложат переночевать в чуме и покататься на оленях.



Как рассказали представители регионального департамента туризма и молодежной политики, в местном туристическом бизнесе разработан первый пакетный тур из Казани. Предполагается, что в состав группы будут входить от пяти до десяти человек, которые прибудут в Салехард прямым регулярным авиарейсом, но по спецтарифу - уже достигнута соответствующая договоренность с компанией-перевозчиком.



По данным агентства "Интерфакс-Урал", программа тура, названного "Ямал. Край тысячи оленей", рассчитана на четыре дня и включает экскурсии по Салехарду. Посетив единственный на планете город на Полярном круге и переночевав в гостинице, путешественники получат уникальную возможность ознакомиться с жизнью тундровиков. Туристам предстоит завтракать и обедать в настоящем чуме, а потом они поедут к стаду северных оленей.



Автор: Злата Богатова

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