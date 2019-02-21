|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве по подозрению в вербовке террористов арестовали популярного дагестанского блогера
21.2.2019 22:11
Фото: ytimg.com
В Москве арестован дагестанский блогер Алибек Мирзеханов, задержанный ранее после массовой драки у кафе.
Решение о взятии под стражу на два месяца вынес столичный Мещанский суд. Блогера заподозрили в вербовке террористов.
Как передает агентство "Интерфакс", суд удовлетворил ходатайство следователей, которые просили взять Алибека Мирзеханова под стражу. Подозреваемый пробудет под арестом вплоть до 20 апреля 2019 года. В отношении Мирзеханова возбудили уголовное дело по нескольким статьям. В частности, блогера подозревают в причастности к деятельности террористической организации и склонению к подобному.
Напомним, молодо человек был задержан полицией около недели назад после массовой драки, которая произошла возле кафе "Неолит". Первоначально правоохранители полагали, что блогер может быть причастен к потасовке. Но затем все эти подозрения были с него сняты.
Вместе с тем, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что несколько лет назад Мирзеханов показывал по меньшей мере двум людям видео, в котором содержались призывы отправляться в Сирию, чтобы пополнить ряды боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки признана террористической и официально запрещена в России). Не так давно эти лица были осуждены за причастность к терроризму.
На блог Мирзеханова Instagram на текущий момент успели подписаться свыше 120 тысяч пользователей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|