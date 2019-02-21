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Избившие школьника жители Приморья обратились в полицию со встречными заявлениями
21.2.2019 11:35
Фото: mobbingberatung-bb.de
Избившие школьного хулигана жители Приморья обратились в полицию с встречными исками, передает агентство "Интерфакс".
Ранее краевые следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту родительского самосуда над пятиклассником.
Правоохранительные органы города Большой Камень проводят проверку по факту ЧП в одной из местных школ. В полицию ранее поступил сигнал, что родители избили в туалете образовательного учреждения пятиклассника-хулигана, с которым конфликтовал их сын. В пресс-службе краевого УМВД пояснили, что один из родителей причинил вред здоровью двенадцатилетнего школьника. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, по ее итогам будет ясно, насколько значительны полученные им травмы.
Установлено, что между учениками пятого класса ранее неоднократно происходили конфликты. Один из ребят не только оскорблял сверстников, но и позволял себе избивать их. В частности, одну из девочек госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки после того, как агрессивный мальчик ударил ее в живот.
Доведенные до отчаяния, родители решились на ответные действия. После того, как они стали фигурантами уголовного дела, взрослые подали встречный иск. Законные представители одноклассников пострадавшего школьника в своем заявлении указали, что им были причинены телесные повреждения.
По данным региональных СМИ, родители нескольких учеников, устав от того, что местный хулиган систематически издевается над их детьми, силой завели ребенка в туалет и побили. Известно также, что представители школьников, страдавших от действий этого хулигана, в прошлом уже не раз ставили в известность администрацию школы о том, что сложилась крайне неблагоприятная обстановка среди учащихся. Требуя пресечь издевательства над их детьми, родители даже обращались в полицию.
Кроме полиции, проверку по факту ЧП проводят краевые прокуратура и департамент науки и образования.
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