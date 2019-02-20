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В США из-за снежных бурь и дождей отменили тысячи авиарейсов
11:08
Фото: belta.org.br
В аэропортах Соединенных Штатов по причине плохой погоды были отменены свыше двух тысяч рейсов, передает агентство AP. Задержаны около трех с половиной рейсов.
Обильные снегопады и проливные дожди сохраняются в разных частях страны.
На территории штата уже объявили о введении чрезвычайного положения. Согласно прогнозам синоптиков, на регион надвигается сильный снегопад, который будет сопровождаться дождем.
Власти Канзаса распорядились о временном закрытии учебных заведений. приостановлена деятельность многих частных предприятий и госучреждений. В ряде других штатов были предприняты аналогичные меры, в частности, жителей Нью-Йорка призывают оставаться дома, пока погода не улучшится.
На юге США из-за продолжающихся ливней возникла угроза наводнений, уже наблюдаются серьезные проблемы с транспортом. Наиболее острая обстановка сложилась на севере Алабамы, в Джорджии и Миссисипи.
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