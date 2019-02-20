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Захарова с иронией прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
10:33
Фото: poliksal.ru
Не так давно на Западе утверждали, что нет причин опасаться "российских мультиков", рассказывающих о новейшем вооружении РФ, их даже называли "блефом Кремля", - отметила Мария Захарова.
По словам представителя МИД, теперь же за рубежом внезапно обеспокоились.
Официальный представитель отечественного дипломатического ведомства прокомментировала реакцию НАТО на послание главы РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в своем Facebook. По словам Марии Захаровой, ровно год назад за рубежом "наперебой заявляли" о том, что бояться нечего. "Российские мультики" о новейших видах вооружения представляют собой лишь "блеф Кремля", напомнила дипломат.
Однако теперь иностранные партнеры внезапно "поняли", что "в объективе". Как сыронизировала Захарова, за рубежом даже начали "догадываться", к чему он может быть прикреплен.
Ранее в НАТО отреагировали на заявление Путина о том, что российские ракеты могут оказаться нацеленными на страны блока. Как подчеркивал президент РФ, такая вероятность существует, если американские ракеты появятся на территории Европы. В руководстве Североатлантического альянса высказывания российского лидера назвали неприемлемыми.
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