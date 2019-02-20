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В Прикамье снежная глыба упала на ребенка во время прогулки в детском саду
10:09
Фото: onlinevologda.ru
Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту падения снежной глыбы на воспитанника детского сада.
В результате ЧП трехлетний мальчик попал в больницу с травмами ног.
По данным региональных СМИ со ссылкой на источники в следственных органах, ЧП случилось в одном из дошкольных учреждений города Верещагино. Когда дети вышли на дневную прогулку, с крыши детского сада на воспитанников упала глыба снега.
В результате инцидента был травмирован мальчик. Первоначально ребенка доставили в Верещагинскую больницу, а потом было принято решение о переводе в краевую детскую клиническую больницу Перми. В настоящее время пострадавшему дошкольнику оказывается специализированная медицинская помощь.
Врачи оценивают состояние детсадовца как удовлетворительное, а вред, причиненный его здоровью, уже квалифицирован как тяжкий.
На портале краевой прокуратуры указано, что около недели назад надзорный орган вносил представление, потребовав очистить крышу детского сада, где произошло ЧП, от снега. Однако администрация учреждения не предприняла никаких мер для решения вопроса.
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