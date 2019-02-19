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Малышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клинике
19.2.2019 23:31
Фото: 1tv.ru
Клинику известной российской телеведущей Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей.
По данным СМИ, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.
Медицинский центр ведущей программы "Жить здорово", которая выходит в эфир "Первого канала", Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей. По данным российских СМИ, ранее в ходе проверки были выявлены разнообразные нарушения.
На просьбу прокомментировать судебное решение Елена Малышева заявила, что не хочет говорить на эту тему с журналистами. При этом ведущая отметила: "Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок". Позднее Малышева все же отреагировала на случившееся - по ее словам, все нарушения к настоящему времени уже полностью устранены.
По итогам проверки, которую проводили представители Росздравнадзора, оказалось, что в кабинете пластического хирурга отсутствуют кушетки, шкафы для медицинской документации и целый ряд необходимых предметов, включая инструменты.
Кроме того, в клинике, где проводятся пластические операции, не было медицинских изделий, необходимых для работы анестезиологов и реаниматологов, а у одного из врачей при этом выявлен недостаточный стаж. В ходе проверки также было выявлено, что лишь два аппарата из более сотни единиц техники проходили техобслуживание.
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