Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Малышева прокомментировала штраф на 100 тысяч рублей за нарушения в ее клинике

19.2.2019 23:31

Фото: 1tv.ru



Клинику известной российской телеведущей Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей.



По данным СМИ, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.



Медицинский центр ведущей программы "Жить здорово", которая выходит в эфир "Первого канала", Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей. По данным российских СМИ, ранее в ходе проверки были выявлены разнообразные нарушения.



На просьбу прокомментировать судебное решение Елена Малышева заявила, что не хочет говорить на эту тему с журналистами. При этом ведущая отметила: "Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок". Позднее Малышева все же отреагировала на случившееся - по ее словам, все нарушения к настоящему времени уже полностью устранены.



По итогам проверки, которую проводили представители Росздравнадзора, оказалось, что в кабинете пластического хирурга отсутствуют кушетки, шкафы для медицинской документации и целый ряд необходимых предметов, включая инструменты.



Кроме того, в клинике, где проводятся пластические операции, не было медицинских изделий, необходимых для работы анестезиологов и реаниматологов, а у одного из врачей при этом выявлен недостаточный стаж. В ходе проверки также было выявлено, что лишь два аппарата из более сотни единиц техники проходили техобслуживание.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 409

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