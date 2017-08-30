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В Петербурге на школьницу с крыши упала наледь: девочка в больнице с подозрением на перелом позвоночника
13:24
Фото: onlinevologda.ru
В Петербурге вновь на человека упала наледь с крыши, передают российские СМИ. На этот раз в результате ЧП пострадала тринадцатилетняя девочка. Врачи диагностировали у подростка подозрение на компрессионный перелом позвоночника.
Со ссылкой на представителе регионального полицейского главка отмечается, что инцидент случился сегодня на территории Выборгского района. В правоохранительные органы поступила телефонограмма от медиков - врачи информировали о пострадавшей от наледи девочке.
Подростка доставили в больницу из ее квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе. Как рассказала пострадавшая девочка, на нее упала с крыши снежная масса. Ребенка госпитализировали, врачи подозревают, что у юной пациентки может быть ушиб поясничной области. Кроме того, имеется подозрение на компрессионный перелом позвоночника.
По факту ЧП уже проводится проверка. На сегодняшний день при подобных обстоятельствах в Северной столице и других городах получили травмы десятки человек. В ряде случаев следственные органы возбуждали по факту случившегося уголовные дела.
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