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В мексиканском баре неизвестные убили пятерых посетителей
01:49
Фото: ykt.ru
В Мексике вновь совершено массовое убийство.
Инцидент, жертвами которого стали пять человек, произошел в одном из баров курортного Канкуна.
Как передает РИА Новости, преступление было совершено в ночь на минувшую субботу, 16 февраля, в баре со стриптизом. О подробностях ЧП, случившегося в туристическом городе Канкун, рассказали представители генпрокуратуры мексиканского штата Кинтана-Роо.
По данным силовиков, четверо вооруженных мужчин вошли в заведение около полуночи и начали расстреливать отдыхающих. Сразу после этого преступники сели в ожидавший их автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Отмечается, что мужской клуб, в котором произошло массовое убийство, находится на окраине Канкуне, вдалеке от зоны, где располагаются отели, принимающие иностранцев.
Напомним, ранее на территории муниципалитета Ситакуаро в мексиканском штате Мичоакан были найдены убитыми пять полицейских, похищенных за несколько дней до этого в муниципалитете Тусантла.
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