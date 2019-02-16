|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лавров резко ответил американским журналистам, задавшим вопрос об Асаде
01:32
Фото: vk.me
Глава российского МИД Сергей Лавров дал довольно резкий ответ корреспондентам The Washington Post, когда американские журналисты решили задать вопрос о Башаре Асаде.
Позднее в Сети появилась видеозапись случившегося.
В ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности главе отечественного дипломатического ведомства задали вопрос, касающийся политики сирийского президента. Корреспонденты The Washington Post поинтересовались у Сергея Лаврова, что Москва собирается предпринять, чтобы предотвратить "новые преступления Асада против своего народа", передает РИА Новости.
Поблагодарив за этот вопрос, глава МИД РФ заявил, что предоставит иностранным репортерам возможность излагать собственную версию событий. По словам Лаврова, о чем бы он заговорил, журналисты все равно напишуте то, что хотят.
В прошлом западные СМИ уже не раз попадались на фейках о войне в Сирии. В частности, история девочки Баны Алабед, из которой иностранная пресса пыталась сформировать некий символ осажденного Алеппо. Она на идеальном английском языке регулярно писала в Twitter, рассказывая о своей жизни, а также одобряя американские бомбардировки. Однако вскоре выяснилось, что публикации якобы размещались в районе, где в действительности отсутствуют интернет и даже электричество. Кроме того, как узнали турецкие СМИ, Алабед вообще не владеет английским языком.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|