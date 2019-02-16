Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров резко ответил американским журналистам, задавшим вопрос об Асаде

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Фото: vk.me



Глава российского МИД Сергей Лавров дал довольно резкий ответ корреспондентам The Washington Post, когда американские журналисты решили задать вопрос о Башаре Асаде.



Позднее в Сети появилась видеозапись случившегося.



В ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности главе отечественного дипломатического ведомства задали вопрос, касающийся политики сирийского президента. Корреспонденты The Washington Post поинтересовались у Сергея Лаврова, что Москва собирается предпринять, чтобы предотвратить "новые преступления Асада против своего народа", передает РИА Новости.



Поблагодарив за этот вопрос, глава МИД РФ заявил, что предоставит иностранным репортерам возможность излагать собственную версию событий. По словам Лаврова, о чем бы он заговорил, журналисты все равно напишуте то, что хотят.



В прошлом западные СМИ уже не раз попадались на фейках о войне в Сирии. В частности, история девочки Баны Алабед, из которой иностранная пресса пыталась сформировать некий символ осажденного Алеппо. Она на идеальном английском языке регулярно писала в Twitter, рассказывая о своей жизни, а также одобряя американские бомбардировки. Однако вскоре выяснилось, что публикации якобы размещались в районе, где в действительности отсутствуют интернет и даже электричество. Кроме того, как узнали турецкие СМИ, Алабед вообще не владеет английским языком.



Автор: Злата Богатова

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