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Трамп вводит в США режим ЧП


22:55
Трамп вводит в США режим ЧПФото: amic.ru

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении ввести режим ЧП, передает агентство "Интерфакс".

Американский лидер таким образом рассчитывает получить достаточное количество средств на создание стены на границе с Мексикой.

По словам американского президента, он намерен подписать документ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за обстановки, которая складывается на границе с Мексикой. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал, когда выступал перед Белым домом. Глава США при этом уточнил, что собирается подписать документ уже в течение пятницы.

Трамп отметил, что не сомневается в правильности решения, ведь речь идет о наплыве наркотиков и нашествии людей, в том числе, криминальных элементов.

Объявление режима ЧП даст президенту США возможности увеличения ассигнований на создание заградительной стены. В проекте бюджета, который рассматривается в американском конгрессе, вместо затребованных главой государства 5,7 миллиарда долларов было выделено в пять раз меньше - более 1,3 миллиарда.

Автор: Злата Богатова

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