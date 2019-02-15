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Эверест закрыли для туристов из-за скопившегося в горах мусора
15.2.2019 17:24
Фото: eastkorr.net
Власти Тибета объявили о закрытии базового лагеря Эвереста, передает BBC News.
Причиной этого решения стала необходимость убрать накопившийся в горах после туристов мусор.
Расположенный на высоте 5200 метров с китайской стороны Эвереста базовый лагерь временно прекратил прием туристов. Сроки закрытия не уточняются - он не будет открыт, пока полностью не завершатся мероприятия по уборке мусора, скопившегося в горах.
Как пояснили представители местных властей, "гости оставляют очень много мусора". В связи с этим в лагерь в ближайшее время смогут попасть исключительно альпинисты, которые имеют официальное разрешение на восхождение.
Для туристов же последней доступной точкой на пути к Эвересту пока будет оставаться тибетско-буддистский монастырь Ронгбук, который находится на высоте 5100 метров.
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