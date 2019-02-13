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В Би-би-си назвали постановочными съемки после «химатаки» в Сирии


09:26
В Би-би-си назвали постановочными съемки после «химатаки» в СирииФото: yerkirmedia.am

Кадры, сделанные в госпитале сирийской Думы после химатаки, однозначно являются постановочными, считает продюсер Би-би-си по региональным проектам Риам Далати.

Соответствующая публикация появилась в Твиттере представителя британской телерадиокорпорации. При этом Далати опроверг наличие погибших.

По словам продюсера Риама Далати, который отвечает за проекты, связанные с Сирией в Би-би-си, съемки сцен в госпитале после того, как Думе якобы была осуществлена химическая атака, были постановочными. Далати подчеркнул, что расследование проводилось в течение полугода. Теперь он может с уверенностью утверждать, что в госпитале Думы, когда там проводились съемки, не было жертв.

Продюсер при этом отметил, что в действительности атака якобы все же имела место. Однако такое вещество как зарин однозначно не использовалось. Далати добавил, что сейчас необходимо дожидаться окончательных выводов экспертной группы ОЗХО. Лишь после этого можно будет судить о том, применялся ли в ходе атаки в Думе хлор.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 292

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