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ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
17:14
Фото: livejournal.com
Представители ФНС прокомментировали информацию о выемке документов на предприятиях крупных агрохолдингов, передает "Интерфакс".
Как заявили в ведомстве, речь идет о налоговых нарушениях сразу на пяти площадках зернового рынка.
Ранее удалось установить, что на рынке внутренней переработки сельхозсырья продолжают действовать менее крупные "площадки", региональные и межрегиональные. В результате их деятельности зафиксировано недопоступления налогов.
В комментарии ФНС указано, что ведомство выявило пять самых крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, где и проводятся соответствующие мероприятия. Они охватывают на сегодняшний день тринадцать российских регионов.
Ранее в СМИ появились сообщения об обысках, которые проводятся на целом ряде предприятий крупных агрохолдингов. Отмечалось, что мероприятия осуществляются сотрудниками управления "К" ФСБ России и ее региональных подразделений.
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