Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин дважды за день упрекнул главу Татарстана Минниханова

00:38

Фото: fedpress.ru



Глава российского государства Владимир Путин дважды за день упрекнул руководителя Татарстана Рустама Минниханова, передают СМИ.



Сначала президент указал на невнимательность лидера региона во время официального мероприятия.



Первый случай произошел в ходе мероприятия, которое было посвящено процессу реализации масштабного проекта "Жилье и городская среда" и активно освещалось прессой. Владимир Путин решил обратиться к Рустаму Минниханову, когда отвечал на вопросы. Глава Татарстана именно в тот момент как раз отвлекся на комментарий соседа, поэтому не смог оперативно поделиться мнением.



Вновь обращаясь к Минниханову и называя его по имени и отчеству, президент призвал главу Татарстана не отвлекаться. "Не слушает нас", — констатировал Путин. Затем лидер РФ отметил, что не стоит ставить в неловкое положение руководителя республики, ведь он не расслышал начала адресованного ему вопроса.



Спустя некоторое время, когда состоялось заседание Госсовета, Путин предоставил слово главе Татарстана, но выяснилось, что Минниханова в зале нет. По словам президента, лидер республики "взял и ушел куда-то". Позднее стало известно, что в тот момент глава российского региона все же присутствовал в зале и уже направлялся к микрофону.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 461

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:11 Посол США: в Польше будет больше американских военнослужащих

Посол США: в Польше будет больше американских военнослужащих 12.2.2019 22:39 МИД Венесуэлы: Гуайдо уже давно завербован США

МИД Венесуэлы: Гуайдо уже давно завербован США 12.2.2019 12:38 Абэ: Токио заключит мирный договор с Москвой только после определения границы

Абэ: Токио заключит мирный договор с Москвой только после определения границы 12.2.2019 00:09 Израиль обстрелял сирийский город Эль-Кунейтра: уничтожена больница

Израиль обстрелял сирийский город Эль-Кунейтра: уничтожена больница 10.2.2019 15:53 Посол США призвал Берлин к увеличению расходов на оборону из-за России