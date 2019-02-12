ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
МИД Венесуэлы: Гуайдо уже давно завербован США
МИД Венесуэлы: Гуайдо уже давно завербован США
В ХМАО в больницу доставили избитого матерью двухлетнего ребенка
В ХМАО в больницу доставили избитого матерью двухлетнего ребенка
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Украинской журналистке пришлось покинуть студию «России 1»Украинской журналистке пришлось покинуть студию «России 1»
ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
В Челябинске двое рабочих погибли при разлитии металлаВ Челябинске двое рабочих погибли при разлитии металла
Посол США: в Польше будет больше американских военнослужащихПосол США: в Польше будет больше американских военнослужащих
В Якутии водитель микроавтобуса уснул за рулем: 6 человек попали в больницуВ Якутии водитель микроавтобуса уснул за рулем: 6 человек попали в больницу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин дважды за день упрекнул главу Татарстана Минниханова


00:38
Путин дважды за день упрекнул главу Татарстана МиннихановаФото: fedpress.ru

Глава российского государства Владимир Путин дважды за день упрекнул руководителя Татарстана Рустама Минниханова, передают СМИ.

Сначала президент указал на невнимательность лидера региона во время официального мероприятия.

Первый случай произошел в ходе мероприятия, которое было посвящено процессу реализации масштабного проекта "Жилье и городская среда" и активно освещалось прессой. Владимир Путин решил обратиться к Рустаму Минниханову, когда отвечал на вопросы. Глава Татарстана именно в тот момент как раз отвлекся на комментарий соседа, поэтому не смог оперативно поделиться мнением.

Вновь обращаясь к Минниханову и называя его по имени и отчеству, президент призвал главу Татарстана не отвлекаться. "Не слушает нас", — констатировал Путин. Затем лидер РФ отметил, что не стоит ставить в неловкое положение руководителя республики, ведь он не расслышал начала адресованного ему вопроса.

Спустя некоторое время, когда состоялось заседание Госсовета, Путин предоставил слово главе Татарстана, но выяснилось, что Минниханова в зале нет. По словам президента, лидер республики "взял и ушел куда-то". Позднее стало известно, что в тот момент глава российского региона все же присутствовал в зале и уже направлялся к микрофону.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 461

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Эксперты «Росконтроля» проверили стиральные порошки на эффективность и токсичностьЭксперты «Росконтроля» проверили стиральные порошки на эффективность и токсичность
Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошекЖительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек
В аэропорту Барнаула шесть человек пострадали при падении с трапа В аэропорту Барнаула шесть человек пострадали при падении с трапа
Во Франции состоялся торжественный вечер в честь Эрика БулатоваВо Франции состоялся торжественный вечер в честь Эрика Булатова
Французская певица Zaz хотела бы спеть с Земфирой Французская певица Zaz хотела бы спеть с Земфирой

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 834


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru