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Путин дважды за день упрекнул главу Татарстана Минниханова
00:38
Фото: fedpress.ru
Глава российского государства Владимир Путин дважды за день упрекнул руководителя Татарстана Рустама Минниханова, передают СМИ.
Сначала президент указал на невнимательность лидера региона во время официального мероприятия.
Первый случай произошел в ходе мероприятия, которое было посвящено процессу реализации масштабного проекта "Жилье и городская среда" и активно освещалось прессой. Владимир Путин решил обратиться к Рустаму Минниханову, когда отвечал на вопросы. Глава Татарстана именно в тот момент как раз отвлекся на комментарий соседа, поэтому не смог оперативно поделиться мнением.
Вновь обращаясь к Минниханову и называя его по имени и отчеству, президент призвал главу Татарстана не отвлекаться. "Не слушает нас", — констатировал Путин. Затем лидер РФ отметил, что не стоит ставить в неловкое положение руководителя республики, ведь он не расслышал начала адресованного ему вопроса.
Спустя некоторое время, когда состоялось заседание Госсовета, Путин предоставил слово главе Татарстана, но выяснилось, что Минниханова в зале нет. По словам президента, лидер республики "взял и ушел куда-то". Позднее стало известно, что в тот момент глава российского региона все же присутствовал в зале и уже направлялся к микрофону.
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