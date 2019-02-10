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Тунисских террористов за нападения на иностранцев приговорили к пожизненному заключению


10.2.2019 13:17
Тунисских террористов за нападения на иностранцев приговорили к пожизненному заключениюФото: volyninfo.com

В Тунисе вынесли приговор семи исламистам, которые подозревались в причастности к нападениям на иностранных туристов.

Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что по делу о трагических событиях 2015 года проходили десятки обвиняемых. Семеро из них проведут в заключении всю оставшуюся жизнь, нескольких суд оправдал, а остальные отправятся за решетку на различный срок - от шести до шестнадцати лет. Ряд осужденных выразили намерение подавать апелляции, сообщается со ссылкой на прокуратуру Туниса.

Напомним, в течение 2015 года на территории Туниса было совершено несколько террористических атак, их жертвами стали пятьдесят девять иностранных туристов. Тридцать восемь человек, среди которых была гражданка РФ, погибли при обстреле пляжа в курортной зоне Порт-Эль-Кантауи. Один из нападавших, Сейфуддин Ар-Резки, 1992 года рождения, был ликвидирован на месте.

За три месяца до нападения на отдыхающих боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" совершили теракт в музее Бардо. В результате ЧП тогда погиб 21 турист, среди погибших также была одна россиянка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 295

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