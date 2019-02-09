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В Судане растет число жертв беспорядков
11:48
Фото: mail.ru
В Судане более пятидесяти человек погибли в ходе массовых протестов и столкновений с военными, передает агентство Associated Press.
Информация поступила от представителей Союза врачей страны.
Как сообщили врачи, за период продолжающихся акций протестов и столкновений с силовиками в Судане погибли уже пятьдесят семь человек. При этом медики выражают опасения, что в будущем количество погибших может увеличиться, так как многих раненых доставляют в больницы с очень тяжелыми травмами.
Массовые манифестации не утихают на территории этого восточноафриканского государства с конца прошлого года. В середине минувшего декабря жители Судана начали выходить на улицы, требуя отставки президента Омара аль-Башира.
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