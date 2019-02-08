|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Петербургские чиновники вышли убирать снег и лед с городских улиц
18:12
Фото: tildacdn.com
Петербургских чиновников вывели на городские улицы для уборки снега и льда, передают российские СМИ.
Как указано на портале городской администрации, в Северной столице сегодня решили провести субботник для госуслужащих.
В сообщении отмечается, что на уборку снега и наледи в Петербурге приглашены представители "комитетов городской администрации, подведомственных учреждений". По данным интернет-газеты "Фонтанка", кроме чиновников, в уборке также принимают участие сотрудники школ и детских садов. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что в городе уже стало заметно чище.
Несколько дней назад в Петербурге трагически погиб молодой человек. Студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета получил смертельное ранение в результате падения на него наледи и умер на месте.
Правоохранительные органы, приступив к расследованию в рамках возбужденного уголовного дела, вскоре задержали проректора. Установлено, что учебное заведение ранее заключило договор на очистку кровли от снега и наледи с ООО "Вентформат". Компания свои обязательства при этом не выполнила, а проректор по административно-хозяйственной части университета должен был вовремя проконтролировать это. Однако на кровле оставались снег и наледь, что и привело к трагической гибели молодого человека.
Кроме того, по версии следствия, от руководства "Вентформата" проректор получил взятку. Ему было передано не менее 50 тысяч рублей за оказание содействия в заключении трех договоров на очистные работы вне конкурса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|