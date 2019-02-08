Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербургские чиновники вышли убирать снег и лед с городских улиц

18:12

Фото: tildacdn.com



Петербургских чиновников вывели на городские улицы для уборки снега и льда, передают российские СМИ.



Как указано на портале городской администрации, в Северной столице сегодня решили провести субботник для госуслужащих.



В сообщении отмечается, что на уборку снега и наледи в Петербурге приглашены представители "комитетов городской администрации, подведомственных учреждений". По данным интернет-газеты "Фонтанка", кроме чиновников, в уборке также принимают участие сотрудники школ и детских садов. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что в городе уже стало заметно чище.



Несколько дней назад в Петербурге трагически погиб молодой человек. Студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета получил смертельное ранение в результате падения на него наледи и умер на месте.



Правоохранительные органы, приступив к расследованию в рамках возбужденного уголовного дела, вскоре задержали проректора. Установлено, что учебное заведение ранее заключило договор на очистку кровли от снега и наледи с ООО "Вентформат". Компания свои обязательства при этом не выполнила, а проректор по административно-хозяйственной части университета должен был вовремя проконтролировать это. Однако на кровле оставались снег и наледь, что и привело к трагической гибели молодого человека.



Кроме того, по версии следствия, от руководства "Вентформата" проректор получил взятку. Ему было передано не менее 50 тысяч рублей за оказание содействия в заключении трех договоров на очистные работы вне конкурса.



Автор: Злата Богатова

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