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В Стамбуле до 17 человек возросло число погибших при обрушении жилого дома
9.2.2019 16:23
Фото: aze.az
В Стамбуле до семнадцати человек увеличилось число жертв обрушения многоэтажного здания. Информацию о количестве погибших озвучил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, выступивший в эфире телевизионного канала NTV.
Ранее власти страны подтвердили сведения о четырнадцати жертвах ЧП.
По данным агентства Anadolu, в минувший четверг, 7 февраля, сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов живым ребенка. Пятилетняя девочка к тому времени провела под обломками дома более восемнадцати часов.
ЧП случилось в среду, примерно в 16 часов по местному времени (совпадает с московским). В квартале Джевизли стамбульского района Картал рухнуло восьмиэтажное жилое здание. В доме было четырнадцать квартир, в них в общей сложности проживали сорок три человека.
По факту трагедии уже проводит расследование прокуратура Стамбула. Представители городской администрации до сих пор не назвали количество людей, которые могут оставаться по руинами. Нет сведений и о возможных причинах обрушения. В СМИ ранее появились публикации о том, что первоначально дом был пятиэтажным. Позднее к нему незаконно пристроили еще три этажа.
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