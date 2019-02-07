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Умер Сергей Юрский
11:29
Фото: kp.ru
Скончался выдающийся советский и российский актер Сергей Юрский, передает ТАСС.
Уже известно, что церемония прощания будет организована в Театре Моссовета, но дату объявят позже.
По словам представителей Театра Моссовета, где состоится церемония прощания с Сергеем Юрским, дату церемонии пока не определили. Когда пройдет мероприятие, будет объявлено позднее.
Сергею Юрскому было восемьдесят три года, в последнее время он болел. Как рассказала журналистам дочь актера, Сергей Юрский скончался от остановки сердца. Сейчас близкие артиста ожидают "официальное заключение" экспертов о причинах смерти.
Сергей Юрский известен по таким знаменитым фильмам, как "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и множеству других лент, любимых отечественными зрителями.
Власти Москвы в будущем могут увековечить память Сергея Юрского. Как отметил представитель Мосгордумы Евгений Герасимов, на здании, где проживал этот "потрясающий, величайший артист, гражданин, человек, режиссер", установят памятную доску.
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