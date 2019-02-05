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Шведские эксперты: Россия готовится к «большой войне»
15:10
Фото: cn-portal.org.ua
Россия ведет подготовку к полномасштабной войне, считают шведские эксперты.
По мнению иностранных аналитиков, в последнее время на территории РФ стали гораздо более интенсивно и масштабно проводиться различные учения.
Как утверждают аналитики из Шведского института оборонных исследований (FOI), российские военные якобы готовятся к полномасштабным военным действиям. Эксперты считают, что именно об этом свидетельствуют маневры, которые становятся все более масштабными и интенсивными.
В докладе FOI под названием "Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017" отмечается, что в прошлом в РФ большее внимание уделялось проигрыванию небольших конфликтов. Однако сейчас российские военные ведут подготовку к настоящей войне.
В качестве примера шведские аналитики указывают численность военных, задействованных во время учений "Запад — 2017", речь шла о примерно пяти с половиной тысячах. Годом позже в России состоялись учения "Восток — 2018", которые собрали уже порядка трехсот тысяч военных.
В докладе также идет речь о существенном повышении боеготовности российской армии. На сегодняшний день она уже способна в кратчайший срок от повседневной деятельности в условиях мирного времени перейти к осуществлению боевых задач, констатировали иностранные эксперты.
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