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Под Иваново цирковая обезьяна покусала за лицо маленькую девочку
14:57
Фото: garazhdobra.ru
Следственные органы Ивановской области выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пострадала двухлетняя девочка.
Как передает РИА Новости, ребенка с рваными ранами лица доставили в больницу после посещения цирка-шапито.
Информацию о проверке, начатой после сигнала фельдшера центральной районной больницы города Южа, подтвердили официальные представители регионального полицейского главка. В ведомстве отметили, что девочку 2016 года рождения укусила цирковая обезьяна, когда их пытались сфотографировать.
Уточняется, что ЧП случилось в местном доме культуры, куда ребенка привели на представление родители. Как только девочку усадили рядом с обезьянкой для совместного снимка, животное начало кусать ее за лицо. При этом обезьяна охватила голову девочки лапами.
Информации о состоянии ребенка из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Позже по итогам доследственной проверки примут решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело.
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