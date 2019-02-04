Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Колумбии: Венесуэла финансировала одного из лидеров РВСК

12:18

Фото: digitalcash.hu



Колумбийский лидер обвинил власти Венесуэлы в оказании финансовой поддержки одному из главарей повстанческой группировки РВСК.



Как заявил Иван Дуке, речь идет о человеке, который известен как кадет Родриго.



По словам колумбийского президента Ивана Дуке, руководство осуществляло финансирование одного из лидеров бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). В минувшую субботу, 2 февраля он был нейтрализован в ходе спецоперации.



Рассказав о ликвидации кадета Родриго, лидер Колумбии отметил, что проведенная спецоперация является крайне важной для обеспечения национальной безопасности. На протяжении достаточно длительного времени главарь повстанцев создавал разные незаконные структуры, действовавшие на деньги близких к венесуэльской диктатуре лиц.



В своем Twitter Дуке также назвал ликвидацию кадета Родриго наиболее "мощным ударом", который правительство страны смогло нанести структурам экс-членов РВСК.



Спецоперация под кодовым названием "Зевс" осуществлялась колумбийскими силовиками на территории департамента Какета на юге страны. В результате удара с воздуха были ликвидированы, помимо кадета Родриго, восемь бывших членов РВСК.



Напомним, осенью 2016 года власти Колумбии подписали с повстанческой группировкой соглашение о мире, которое ознаменовало конец конфликту, продолжавшемуся на протяжении более чем полувека. Жертвами вооруженного противостояния за этот период стали свыше 250 тысяч человек. Некоторое время спустя на основе полностью разоруженной РВСК было сформировано политическое движение.



Автор: Злата Богатова

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