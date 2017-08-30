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В ХМАО в дорожной аварии погибли четыре человека
03:34
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа приступили к расследованию по факту смертельной дорожной аварии.
Как передают российские СМИ, в результате столкновения двух легковых машин погибли четыре человека, двое с травмами были доставлены в больницы.
Со ссылкой на представителей полицейского главка по ХМАО-Югре отмечается, что смертельное ДТП случилось ранним утром минувшего понедельника, 4 февраля. Примерно в 8:30 по местному времени автомобили "Лада Гранта" и "Мазда 3" столкнулись в районе двадцать седьмого километра трассы "Нягань - Талинка".
Четыре человека от полученных в аварии ранений погибли на месте, двое пострадавших были экстренно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Сведений о возможных причинах аварии из официальных источников пока не поступало. На месте ДТП продолжают работу полицейские, которым предстоит установить все обстоятельства трагического инцидента.
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