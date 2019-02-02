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Четверо задержанных в Египте ингушских студентов уже находятся в тюрьме
2.2.2019 20:28
Фото: iranbriefing.net
В Египте арестовали четверых из пяти ранее задержанных студентов из Ингушетии, рассказал депутат Госдумы РФ Юшаа Газгиреев. Парламентарий поделился этой информацией на официальной встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Через несколько дней посол Египта встретится с представителями Комитета по международным делам Госдумы РФ и сенаторами от республики, отметил Юшаа Газгиреев. По его словам, на сегодняшний день неизвестной остается судьба одного из пропавших студентов.
Юнус-Бек Евкуров ранее отдал поручение об оказании всевозможной помощи в освобождении молодых людей и содействию в их скорейшем возвращении в Россию. В этом задействованы правительство республики и администрация главы региона, а также омбудсмены и ряд других институтов власти.
Ранее в столице Египта правоохранителями были задержаны пять студентов Исламского университета Каира. Обеспокоенные родственники, которым не удавалось связаться с молодыми людьми в течение долгого времени обратились за помощью к руководству Ингушетии.
Российские дипломаты продолжают поддерживать связь с египетскими властями, выясняя все обстоятельства случившегося. Кроме того, в Москве ранее состоялась встреча постпреда Ингушетии Алихана Цечоева и посла Египта в РФ Ихаба Ахмеда Талаата Насра.
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