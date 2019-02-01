Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На продажу выставлен дворец «Мурад-Авур» в Крыму

13:56

Фото: pinimg.com



Крымский дворец царского периода выставили на продажу за 1,1 миллиарда рублей, передает агентство "Интерфакс". Как пояснили представители местных властей, объект, не являющийся частью культурного наследия полуострова, в настоящее время принадлежит частному лицу. Передача бывшего санатория состоялась еще во времена украинской юрисдикции.



Владелец "Мурад-Авура", возведенного на южном побережье Крыма около века назад, разместил объявления о продаже дворца на целом ряде тематических ресурсов. В тексте указано, что площадь объекта составляет порядка тысячи квадратных метров. За дворец из дикого камня, над восстановлением которого трудились лучшие реставраторы Петербурга, просят 1,1 миллиарда рублей. В объявлениях также рассказывается об уникальных исторических интерьерах, художественной лепке и резьбе по мрамору.



Дворец создавался в 1910-х годах по проекту архитектора Николая Краснова, одновременно работавшего над возведением Ливадийского дворца для российского императора Николая II. Первоначально владельцем здания был русский генерал, принадлежавший шведскому роду Николая Комстадиуса. После того, как в 1921 году "Мурад-Авур" был национализирован, в нем создали санаторий "Марат".



В госкомитете по охране культурного наследия Крымского полуострова, прокомментировав новость о продаже дворца, пояснили, что "Мурад-Авур" не входит в число объектов культурного наследия. Вместе с тем, дворцу может быть присвоен такой статус. Дело в том, что из-за того, что ранее дворец был продан в частные руки (это случилось, пока Крым подчинялся Киеву), отсутствуют необходимые для оформления соответствующих формальностей документы. Об этом агентству рассказал источник в правительстве Крыма.



По мнению руководителя Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрея Мальгина, дворец представляет определенную культурно-историческую ценность, вполне заслуживая присвоения ему статуса культурного наследия. Историк отметил, что дворец является довольно известным архитектурным сооружением на южном берегу Крыма.



Автор: Злата Богатова

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