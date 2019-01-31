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Талибов пригласили на конференцию по Афганистану, которая состоится в Москве
31.1.2019 23:40
Фото: twimg.com
В Москву на конференцию по Афганистану, которая запланирована на 5-6 февраля, пригласили представителей движения "Талибан" (в России деятельность официально запрещена). Как передает ТАСС, информация поступила от члена афганской диаспоры в России Ахтара Мохаммада Сафи.
Выступая на пресс-конференции, представитель оргкомитета заявил о том, что на форум постарались пригласить всех, кто заинтересован в процессе мирного урегулирования обстановки в Афганистане. В их числе - власти страны, оппозиционные силы, включая талибов.
В настоящее время активно продолжается работа по подготовке к началу конференции. Как предполагают организаторы, точный состав участников и их количество определяется уже в течение ближайших дней.
Как отметил еще один представитель оргкомитета Мохаммад Надир Шах, желание участвовать в форуме ранее уже подтвердили делегаты диаспор стран СНГ и Европы, а также соотечественники из Ирана и Пакистана, которым "небезразлично, что происходит в Афганистане".
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