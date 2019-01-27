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Саратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снегаСаратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снега
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Саратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снега


12:33
Саратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снегаФото: mail.ru

В Саратове сняли с поста руководителя отдела образования администрации Октябрьского района, передает РИА Новости.

После скандала с уборкой снега педагогами был также объявлен выговор непосредственному начальнику чиновницы и директору школы No 95.

Как рассказала руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Плющева, ЧП случилось после сильнейшего снегопада. Учителям пришлось помогать дворникам согласно соответствующему распоряжению администрации школы No 95, так как требовалось оперативно устранить последствия непогоды.

Педагоги участвовали в уборке снега не более часа, но случившееся вызвало огромный общественный резонанс. Публикации широко распространились в отечественных СМИ. Комментируя инцидент, глава Саратова Михаил Исаев заявил, что произошла недопустимая ситуация, и виновные будут обязательно наказаны.

На фоне скандала местные власти уже инициировали проверку, по результатам которой обнаружилось, что профильные чиновники и начальство учебного заведения принимали "самостоятельные решения", из-за которых возникло непонимание, обернувшееся такого масштаба проблемой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 344

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