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СМИ: Зятя Трампа два раза не допускали к совершенно секретной информации


25.1.2019 12:13
СМИ: Зятя Трампа два раза не допускали к совершенно секретной информации Фото: twimg.com

Зятю главы США Дональда Трампа неоднократно отказывали в допуске к совершенно секретным сведениям, передают американские СМИ.

Со ссылкой на источники в ЦРУ отмечается, что это происходило из-за зарубежных связей Джареда Кушнера.

Как передает телекомпания NBC, лишь в одном случае Джареду Кушнеру удалось добиться получения доступа к секретным данным. Два раза зятю американского президента было отказано в предоставлении сведений такого рода. Соответствующие решения принимались Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов и сотрудниками Белого дома, которые должны отвечать за безопасность.

Уточняется, что старшему советнику и зятю американского лидера отказывали в допуске к информации, которая представляет собой гостайну, из-за иностранных контактов Джареда Кушнера.

Напомним, весной 2017 года выяснилось, что Джаред Кушнер пытался скрыть как минимум три случая общения с российским послом в США Сергеем Кисляком. Как сообщало тогда агентство Reuters, цитируя целый ряд высокопоставленных американских чиновников, как бывших, так и действующих, зять Трампа беседовал с дипломатом по телефону во время и после президентской кампании 2016 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 310

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