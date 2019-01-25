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СМИ: Зятя Трампа два раза не допускали к совершенно секретной информации
25.1.2019 12:13
Фото: twimg.com
Зятю главы США Дональда Трампа неоднократно отказывали в допуске к совершенно секретным сведениям, передают американские СМИ.
Со ссылкой на источники в ЦРУ отмечается, что это происходило из-за зарубежных связей Джареда Кушнера.
Как передает телекомпания NBC, лишь в одном случае Джареду Кушнеру удалось добиться получения доступа к секретным данным. Два раза зятю американского президента было отказано в предоставлении сведений такого рода. Соответствующие решения принимались Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов и сотрудниками Белого дома, которые должны отвечать за безопасность.
Уточняется, что старшему советнику и зятю американского лидера отказывали в допуске к информации, которая представляет собой гостайну, из-за иностранных контактов Джареда Кушнера.
Напомним, весной 2017 года выяснилось, что Джаред Кушнер пытался скрыть как минимум три случая общения с российским послом в США Сергеем Кисляком. Как сообщало тогда агентство Reuters, цитируя целый ряд высокопоставленных американских чиновников, как бывших, так и действующих, зять Трампа беседовал с дипломатом по телефону во время и после президентской кампании 2016 года.
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