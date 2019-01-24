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В США по делу женщины, забеременевшей и родившей в коме, арестовали медбрата
24.1.2019 12:59
Фото: medikforum.ru
В Соединенных Штатах по громкому делу женщины, забеременевшей и родившей ребенка в больнице, несмотря на тяжелое поражение мозга, арестовали сотрудника клиники. По версии следствия, пациентку мог изнасиловать 36-летний медбрат Натан Сазерленд.
Как передают американские СМИ, уже установлено отцовство ребенка, который появился на свет у женщины, много лет находящейся в вегетативном состоянии. Результаты показали, что с пациенткой вступал в половую связь один из сотрудников клиники.
По словам шефа полицейского управления города Финикс (штат Аризона) Джери Уильямса, правоохранители над раскрытием этого громкого дела день и ночь. При помощи теста ДНК удалось выяснить, что именно Натан Сазерленд является отцом ребенка.
Случившееся ранее вызвало обширный общественный резонанс. Резкой критике подвергалось как руководство медицинского учреждения, так и врачи, не ставшие прерывать беременность, которая явно была результатом изнасилования. На фоне разразившегося скандала уже покинул свой пост гендиректор клиники Билл Тиммонс.
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