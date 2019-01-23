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В Петербурге мальчик после неудачного обрезания на дому попал в больницу
09:52
Фото: ashorooq.com
В Петербурге экстренно госпитализирован пятилетний ребенок. Как сообщает ТАСС, состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое.
По предварительно полученным данным, ребенку пытались сделать обрезание в домашних условиях. Вероятно, хирургическое вмешательство прошло не совсем удачно.
Как рассказали представители экстренных служб Северной столицы, ЧП случилось на территории Адмиралтейского района. Ребенка 2013 года рождения в больницу привезла его мать. В момент поступления состояние мальчика оценивалось врачами как достаточно тяжелое.
По данным ряда источников, мальчику в домашних условиях пытались провести обрезание. В полиции уже проводят проверку по факту ЧП, выясняя причины экстренной госпитализации ребенка.
Какие-либо другие обстоятельства инцидента пока не приводятся.
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