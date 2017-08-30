|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3
21:06
Фото: mediainfo.az
Командир стратегического сверхзвукового ракетоносца бомбардировщика, разбившегося под Мурманском, умер в больнице, передают российские СМИ.
Ранее подтвердилась информация о гибели помощника командира и штурмана-оператора, которые скончались на месте.
По последним данным, в Мурманской области в результате авиакатастрофы погибли трое членов экипажа совершившего жесткую посадку бомбардировщика Ту-22М3. Всего на борту находилось четыеро военных. Двое погибли на месте, еще один скончался в больнице. Состояние пострадавшего, который доставлен в реанимационное отделение, остается тяжелым.
Как заявили в управлении регионального главка ГО и ЧС, на месте аварии пожарные продолжают бороться с огнем. Уточняется, что сообщение о крушении дальнего бомбардировщика в окрестностях Оленегорска поступило на пульт экстренных служб в 13:58 по московскому времени. В тот момент воздушное судно уже горело открытым пламенем. К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части No 43 и их коллеги из воинских частей.
Прокомментировав крушение самолета Ту-22М3, в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства пояснили, что бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Причиной ЧП, рассказали в министерстве, стал снежный заряд, в который попал самолет. Вертикальный порыв ветра во время сильного снегопада представляет собой крайне опасное явление, учитывая, что пилоты уже заходили на посадку, однако в момент касания вертикальная скорость еще была не погашена.
После того, как воздушное судно коснулось взлетной полосы, самолет был разрушен - он практически раскололся на две части. Отмечается, что бомбардировщик осуществлял полет без боекомплекта.
По данным местных властей, на месте крушения было выявлено разлитие топлива, над устранением которого сейчас продолжают работать соответствующие службы. В пресс-службе правительства Мурманской области добавили, что самолет разбился на военном аэродроме, который расположен на территории населенного пункта Высокий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|