Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Знаменитая альпинистка в бикини погила от холода после падения в пропасть

09:24

Фото: rl0.ru



В тайваньском национальном заповеднике "Юйшань" трагически погибла 36-летняя жительница Тайбэя У Цзиюнь.



Ранее девушка приобрела известность в Сети из-за прогулок по горам в купальнике.



Как рассказывают зарубежные СМИ, туристка, упавшая с двадцатиметровой высоты в ущелье, смогла дозвониться до спасателей по спутниковому телефону. Женщина сообщила, что нуждается в помощи - получив травмы, она не могла самостоятельно двигаться и выбраться из пещеры. ЧП случилось в минувшую субботу, 19 января. В тот день в районе заповедника была нелетная погода, поэтому спасателям пришлось идти пешком. В результате женщина, остававшаяся на дне ущелья более сорока часов, умерла от переохлаждения. Когда до нее добрались сотрудники экстренных служб, У Цзиюнь уже не подавала признаков жизни.



По данным прессы, туристка прибыла в заповедник "Юйшань" еще 11 января, рассчитывая совершить подъем по тропе Батунгуань. Предполагалось, что очередная экспедиция продлится до 24 января, передает Центральное информационное агентство Тайваня. Официального разрешения на восхождение на гору Юйшань, высота которой составляет 3592 метра над уровнем моря, девушка не получала, отметили в местной администрации.



У Цзиюнь не обладала альпинисткой подготовкой, но забиралась на горы, чтобы сфотографироваться на высоте в купальнике. По ее словам, впервые она это сделала, когда проиграла пари, а потом - по собственному желанию. В течение последних четырех лет она успела сделать около ста снимков, на каждом из которых предстала в разном купальнике.



Автор: Злата Богатова

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