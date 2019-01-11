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Состояние 26 богатейших людей мира сравнимо с достатком 3,8 млрд бедняков


06:24
Состояние 26 богатейших людей мира сравнимо с достатком 3,8 млрд бедняковФото: vk.me

Состояние двадцати шести богатейших людей планеты сравнимо с общим достатком 3,8 миллиарда бедняков, указано в докладе, который подготовили эксперты международного объединения Oxfam.

За прошлый год капиталы миллиардеров возросли на 12%, тогда как уровень благосостояния беднейших жителей мира уменьшился на 11%.

Согласно подсчетам Oxfam, в течение 2018 года совокупное состояние более 2 200 человек стало больше на 900 миллиардов. При этом в период 2017-2018 годов свой первый миллиард каждые два дня зарабатывал еще один человек в мире.

Учитывая продолжающееся в последнее время перераспределение, все больше денежных средств оказываются сосредоточенными в руках меньшего числа людей. Эксперты напоминают, что в 2017 году с достатком беднейшей половины населения можно было сопоставить общее имущество сорока трех миллиардеров, а годом ранее речь шла о более чем шестидесяти богатейших людях.

В Oxfam в качестве примера решили привести главу компании Amazon Джеффа Безоса, который на сегодняшний день считается самым богатым на планете. 1% его состояния сравним с бюджетными затратами Эфиопии на здравоохранение.

Напомним, не так давно стало известно о разводе Джеффа Безоса, состояние которого на сегодняшний день превышает 137 миллиардов долларов. Супруга основателя Amazon, воспитывавшая с мужем троих родных сыновей и приемную дочь, может рассчитывать на половину капиталов бизнесмена. В результате совсем скоро Маккензи Таттл вполне может богатейшей женщиной планеты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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