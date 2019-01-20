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В Сирии 11 человек стали жертвами израильской атаки
12:02
Фото: cont.ws
В Сирии не менее одиннадцати человек стали жертвами израильских ударов, передают зарубежные СМИ.
Атака была осуществлена минувшей ночью, по объектам, расположенным близ столицы САР Дамаска.
Как сообщает Jerusalem Post, в числе погибших - военнослужащие или бойцы военизированных формирований. Со ссылкой на очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, отмечается, что среди жертв обстрела двое местных жителей.
Ранее в российском Минобороны заявили о том, что в результате атаки с воздуха погибли четверо сирийских военнослужащих, еще шесть были ранены. Сообщалось также, что израильские силовики нанесли урон инфраструктуре международного аэропорта Дамаска.
По данным информационного агентства SANA, авиаудары осуществлялись примерно в 1:15 по местному времени (2:15 по Москве).
В израильской Армии обороны подтвердили нанесение удара по целям около Дамаска. Представители еврейского государства подчеркивали, что действия стали ответом на запуск с территории САР ракеты. Перехваченная системой ПРО "Железный купол", она была ранее замечена в районе Голанских высот.
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