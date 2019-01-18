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СNBC: в России успешно испытали систему ПРО «Нудоль»
11:34
Фото: warfiles.ru
В России успешно протестировали систему ПРО "Нудоль", сообщает американский телевизионный канал СNBC.
Со ссылкой на два источника, которые имеют доступ к секретным сведениям разведки США отмечается, что летные испытания противоспутниковой ракеты прошли в декабре 2018 года.
По данным канала, об успешных испытаниях новой российской противоспутниковой системы сообщается в засекреченном докладе спецслужб Соединенных Штатов. Как свидетельствуют данные американской разведки, тестирование состоялось 23 декабря, став уже седьмым по счету.
В рамках проверки ПРО "Нудоль" ракета провела в полете около семнадцати минут, преодолев за это время порядка трех тысяч километров и успешно поразив условную цель.
Ранее в Пентагоне был представлен обзорный доклад, посвященный американской политике в сфере ПРО. В этом документе, в частности, речь шла о том, что российская сторона ведет разработки, касающиеся технологий направленной энергии и наземного базирования.
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