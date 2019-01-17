ИнтерНовости - новости в стране и мире
BlaBlaCar запускает сервис для автобусных перевозчиков
BlaBlaCar запускает сервис для автобусных перевозчиков
МИД призвал Вашингтон прекратить плести интриги вокруг Афганистана
МИД призвал Вашингтон прекратить плести интриги вокруг Афганистана
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: исламисты заявили о причастности к взрывам в МагнитогорскеСМИ: исламисты заявили о причастности к взрывам в Магнитогорске
В Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса ЛеслиВ Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли
Пугачевой стало плохо во время съемок передачи в ОстанкиноПугачевой стало плохо во время съемок передачи в Останкино
Во Франции в университете прогремели взрывыВо Франции в университете прогремели взрывы
Ксения Собчак неожиданно приехала в КиевКсения Собчак неожиданно приехала в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пугачевой стало плохо во время съемок передачи в Останкино


17.1.2019 19:01
Пугачевой стало плохо во время съемок передачи в ОстанкиноФото: livejournal.com

Алла Пугачева из-за резко ухудшившегося самочувствия была вынуждена покинуть съемки передачи "Сегодня вечером".

О том, что произошло во время записи программы, посвященной Игорю Николаеву, рассказывает "Собеседник".

Алла Пугачева приехала в телевизионный центр Останкино, чтобы поздравить коллегу с 40-летием творческой деятельности. Однако уже через несколько минут после начала съемок программы, посвященной Игорю Николаеву, 69-летняя звезда отечественной эстрады была вынуждена уйти.

Позже стало известно, что у Пугачевой внезапно началась аллергическая реакция, спровоцировавшая удушье. Предположительно, причиной этого мог стать искусственный снег, которым организаторы украсили студию для съемок.

Напомним, минувшей осенью певица объявила об отмене своего участия в юбилейном концерте Леонида Агутина. Уточнялось, что решение было вызвано плохим самочувствием Пугачевой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 331

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Трамп за свой счет накрыл стол для спортсменов, приглашенных в Белый дом Трамп за свой счет накрыл стол для спортсменов, приглашенных в Белый дом
Ксения Собчак неожиданно приехала в КиевКсения Собчак неожиданно приехала в Киев
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекВ Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек
В Кении уничтожены террористы, атаковавшие отельВ Кении уничтожены террористы, атаковавшие отель
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машиныПод Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 819


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru