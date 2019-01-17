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Пугачевой стало плохо во время съемок передачи в Останкино
17.1.2019 19:01
Фото: livejournal.com
Алла Пугачева из-за резко ухудшившегося самочувствия была вынуждена покинуть съемки передачи "Сегодня вечером".
О том, что произошло во время записи программы, посвященной Игорю Николаеву, рассказывает "Собеседник".
Алла Пугачева приехала в телевизионный центр Останкино, чтобы поздравить коллегу с 40-летием творческой деятельности. Однако уже через несколько минут после начала съемок программы, посвященной Игорю Николаеву, 69-летняя звезда отечественной эстрады была вынуждена уйти.
Позже стало известно, что у Пугачевой внезапно началась аллергическая реакция, спровоцировавшая удушье. Предположительно, причиной этого мог стать искусственный снег, которым организаторы украсили студию для съемок.
Напомним, минувшей осенью певица объявила об отмене своего участия в юбилейном концерте Леонида Агутина. Уточнялось, что решение было вызвано плохим самочувствием Пугачевой.
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