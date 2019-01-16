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Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев


12:25
Ксения Собчак неожиданно приехала в КиевФото: timeinside.ru

Телеведущая Ксения Собчак, в прошлом выдвинувшая свою кандидатуру на пост российского президента, неожиданно приехала в столицу Украины. Приветственное сообщение она опубликовала в Instagram Stories, где появилась видеозапись, сделанная на Европейской площади.

"Ну привет, Киев!)))", - написала Ксения Собчак, прибыв в столицу Украины. При этом название города ведущая решила написать "kieв", тогда как по правилам украинского языка - "Київ".

Ранее ведущую внесли в базу данных украинского портала Миротворец в связи с "сознательным нарушением государственных границ Украины" весной 2014 года. На сайте также указано, что в тот период Собчак оправдывала "оккупацию" Крымского полуострова.

Напомним, в прошлом Собчак не раз говорила на тему принадлежности Крыма. В частности, она заявляла о том, что с точки зрения международного законодательства Крымский полуостров является частью украинской территории. По мнению ведущей, несмотря на поддержку многочисленных русских жителей полуострова, его присоединение полуострова к РФ нарушает Будапештский меморандум 1994 года. В связи с этимм ведущая даже предлагала вновь устроить в Крыму референдум, отмечая, что вполне возможно говорить "о каких-то компенсациях".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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