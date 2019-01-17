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Израильские СМИ рассказали о деталях плана Трампа по созданию государства Палестина
17.1.2019 12:08
Фото: salem-news.com
Глава США намерен в ближайшее время представить мирный план по созданию палестинского государства, передает израильский телевизионный канал "Решет-13".
По данным телеканала, страна может занять около 90% Западного берега.
Столица нового государства может располагаться в некоторых частях Восточного Иерусалима, отмечается в материале. Кроме того, канал сообщает о том, что палестинцы могут получит примерно в два раза больше земель, чем они контролируют на текущий момент. Однако исторический центр Иерусалима, включая все его религиозные святыни и прилегающие районы, согласно плану Белого дома, будет оставаться под израильским суверенитетом, как и западные районы.
Как утверждает автор этого материала, известный журналист Барак Равид, информация о плане, который может быть представлен уже в ближайшее время, поступила от участника закрытого брифинга. Представитель руководства Соединенных Штатов, поделившись некоторыми сведениями, пожелал сохранить анонимность.
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