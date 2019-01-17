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МИД призвал Вашингтон прекратить плести интриги вокруг Афганистана


17.1.2019 01:43
МИД призвал Вашингтон прекратить плести интриги вокруг АфганистанаФото: livejournal.com

Российские дипломаты обратились к руководству Соединенных Штатов с призывом содействовать процессу мирного урегулирования ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

В комментарии отечественного МИД говорится о том, что необходимо прекратить плести интриги.

Министерство иностранных дел РФ обратилось к американским властям с призывом "прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана и его соседей проблем". По мнению российских дипломатов, необходимо на деле оказывать эффективное содействие мирному урегулированию в этом государстве.

Комментарий внешнеполитического ведомства РФ по этому поводу был сделан в связи с подготовкой Соединенными Штатами масштабной информационной кампании, направленной на дискредитацию действий Москвы афганском направлении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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